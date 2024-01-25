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Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Bakan Yerlikaya: Olumsuz durum yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 16:26
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi. Konuyla ilgili açıklamaya yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti.
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