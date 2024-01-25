Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Bakan Yerlikaya: Olumsuz durum yok

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi. Konuyla ilgili açıklamaya yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti.

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