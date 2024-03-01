Mahallemizdeki doktorumuz: Aile hekimi

AK Parti döneminde hayata geçirilen "Aile Hekimliği Uygulaması" ile hastane sıraları son buldu, aile hekimi birimi sayısı 30 bine dayandı. Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek kolaylaştı.

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