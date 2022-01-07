Maden zengini Kazakistan’da neler oluyor? Hesaplar başka mı?

Doğalgaz zamlarını protesto ile başlayan ve hızlı şekilde ülke geneline yayılan olaylar devlet kurumlarının işgal edilmesi ve bankların iş yerlerinin yağmalanması sürecine gitti. Yetkililer tarafından ülke genelinde işgalciler için uyarı yapılmadan ateş açın emri verilirken maden zengini Kazakistan’da neler oluyor? Küresel operasyon mu yapılıyor? Kazakistan’da hangi madenler var?

MADEN ZENGİNİ KAZAKİSTAN

- Kazakistan'da bin 225 çeşit mineral içeren 493 yatak mevcut

- Tungstende dünya birincisi

- Krom, uranyum, kurşun ve çinkoda dünya ikincisi.

- Uranyumda dünya rezervinin yüzde 20'si Kazakistan'da

- Dünya uranyumun üretiminin yüzde 41'ine sahip

- Mangan, bor rezervlerinde dünya üçüncüsü

- molibden ve fosfatta dünya dördüncüsü

- Bakırda dünya beşincisi

- Doğalgaz rezervleri ile ilk 12 ülke arasında

- Petrol rezervleri ile ilk on üç ülke arasında

- Kömür, demir ve altın ile dünyada ilk on ülke arasında

- Alüminyum rezervleri ile ilk on yedi ülke arasında