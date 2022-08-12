12 Ağustos 2022, Cuma
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Maaşa bağlanan gazeteciler kimler? Muharrem İnce'nin iddialarına CHP ve İYİ Parti neden sessiz?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Tele-1, KRT ve Halk TV'nin CHP ve İYİ Parti'den maaş alıyor iddiası muhalefet ile medya arasındaki para ilişkilerini bir kez daha gündeme getirdi. Tartışma büyürken, İnce'nin iddialarına CHP ve İYİ Parti sessiz. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.