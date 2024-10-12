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Lübnan’dan tahliye operasyonu! MSB görüntüleri paylaştı

Lübnan’dan tahliye operasyonu! MSB görüntüleri paylaştı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 16:34
İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları Beyrut'tan tahliye edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı 9 Ekim 2024'te yola çıkan ve 10 ekim 2024 tarihinde Mersin'e getiren Deniz Kuvvetlerinin icra ettiği tahliye operasyonundan görüntüler paylaştı.
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Lübnan’dan tahliye operasyonu! MSB görüntüleri paylaştı
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