26 Eylül 2024, Perşembe
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Lübnan’dan tahliye hazırlığı! MSB: Gelişmeler takip ediliyor
İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında devam eden çatışmalarla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, “Lübnan'daki gelişmeler yakından takip ediliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırmıştır. Olası tahliye harekatı için ön hazırlık yapılıyor.” ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğluı aktardı.