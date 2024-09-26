26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Lübnan’dan tahliye hazırlığı! MSB: Gelişmeler takip ediliyor

Lübnan’dan tahliye hazırlığı! MSB: Gelişmeler takip ediliyor

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2024 12:38
İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında devam eden çatışmalarla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, “Lübnan'daki gelişmeler yakından takip ediliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırmıştır. Olası tahliye harekatı için ön hazırlık yapılıyor.” ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğluı aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber’de anlattı: Yaptırmazlar
A Haber'de anlattı: Yaptırmazlar
Lübnan’dan tahliye hazırlığı! MSB’den flaş açıklama
Lübnan’dan tahliye hazırlığı! MSB'den flaş açıklama
Kassam katil sürüsünü böyle yok etti
Kassam katil sürüsünü böyle yok etti
Birkaç saat sonra ateşkes olacak
"Birkaç saat sonra ateşkes olacak"
Nusret-2024 Davet Tatbikatı
Nusret-2024 Davet Tatbikatı
Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi!
Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi!
Başkan Erdoğan yurda döndü
Başkan Erdoğan yurda döndü
İşte Katil İsrail’in Lübnan’ı vurduğu anlar
İşte Katil İsrail’in Lübnan’ı vurduğu anlar
Yunus Emre Geçti’nin kuzeni de tutuklandı
Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de tutuklandı
Katil İsrail Lübnan’ı vuruyor
Katil İsrail Lübnan'ı vuruyor
18 yıl sonra aynı plan devrede!
18 yıl sonra aynı plan devrede!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Putin ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Putin ile görüştü
Daha Fazla Video Göster