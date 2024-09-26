Lübnan’dan tahliye hazırlığı! MSB: Gelişmeler takip ediliyor

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında devam eden çatışmalarla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, “Lübnan'daki gelişmeler yakından takip ediliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırmıştır. Olası tahliye harekatı için ön hazırlık yapılıyor.” ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğluı aktardı.

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