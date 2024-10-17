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Lübnan’dan havayoluyla ilk tahliye! Uçak Çukurova Havalimanı’na indi

Lübnan’dan havayoluyla ilk tahliye! Uçak Çukurova Havalimanı’na indi

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 11:36
İsrail’in bombalar yağdırdığı Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türkler için ayarlanan uçak 169 yolcuyla beraber Çukurova Havalimanı’na indi.
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