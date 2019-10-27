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27.10.2019

Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye çirkin saldırı! Başkan Erdoğan'a hakaret edip...

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yandaşları polis koruması altında eylem yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için İngiltere'ye giden ve gösteri yapıldığı sırada oradan geçen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye terör örgütü yandaşları bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı.

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