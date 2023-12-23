23 Aralık 2023, Cumartesi
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"Liderliğinin hattı koptu"
Mayıs seçimlerinden önceİYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Meral Akşener'in CHP'ye "Savaşa varım" çıkışını eleştirdi. "Yüzünde Rabbi Yessir gördüğünüzü ifade edebildiğiniz birine bugün savaş açıyorsunuz. Bu öngörüsüzlük nedir diye seçmen sorar" dedi.