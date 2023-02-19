Lider eşlerinden taziye mesajı! 13 dünya liderinin eşi, Emine Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye taziye mesajları geliyor. Bu kez lider eşleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

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