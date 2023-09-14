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Libya'da kasırga felaketi! AFAD Başkan Yardımcısı bölgedeki son durumu A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 13:35
Daniel kasırgası Kuzey Afrika ülkesi Libya'yı vurdu, ülkede büyük bir yıkıma meydana geldi.. Ölü sayısı 6 bine yükselirken, binlerce kişi ise hala kayıp. Bölgedeki son durumu AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen A Haber’de değerlendirdi.
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AFAD Başkan Yardımcısı A Haber’de
AFAD Başkan Yardımcısı A Haber’de
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