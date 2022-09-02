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Levent Göktaş’ın gözaltındaki fotoğrafı! İlk kez A Haber’de

A Haber
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Giriş: 02.09.2022 09:36
Son dakika haberi… Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bulgaristan’da yakalandı. Gözaltındaki ilk fotoğrafı ilk kez A Haber'de yayınlandı. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Sekban, "Mustafa Levent Göktaş’ın yakalanmamak için sürekli olarak sürekli sakallarını keserek bıyıklarını uzatarak sürekli değişime gittiği tespit edilmişti. Türkiye’deyken yakalanma emri çıkarıldığında oldukça uzun bıyıkları bulunuyordu. Bunu da Antalya’da bir kafeye giderek kesmişti. Bu görüntüler de ilk kez A Haber’de yayınlanıyor. Bulgaristan’da yakalandıktan sonraki ilk görüntüleri Levent Göktaş’ın." dedi.
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Gözaltındaki fotoğrafı ilk kez A Haber’de
Gözaltındaki fotoğrafı ilk kez A Haber’de
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