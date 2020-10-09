Le Monde’den Türkiye ve Azerbaycan üzerinden "diplomatik" kışkırtma! ABD ve Rusya…

Fransız medyası Türkiye’nin bölgesel gücüne karşı kışkırtıcı yorumlara devam ediyor. Fransız Le Monde Gazetesi'nde yer alan bir yazıda Ankara’nın bölgedeki başarılarından söz edilirken, Başkan Erdoğan'ın dünya liderlerine meydan okuduğu, ABD ve Rusya'nın ise bu duruma sessiz kaldığı yorumu yapıldı. Başkan Erdoğan'ın barış diplomasini hedef alan yazı açıkça ABD ve Rusya’yı provoke eder nitelikte. İşte haberin detayları…