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Ormanlarda sonbahar güzelliği
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Ormanlarda sonbahar güzelliği

Bolu, Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip illeri arasında dördüncü sırada. Kentteki yeşil alanlar, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

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