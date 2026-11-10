Rubio: İsrail bizden sadece silah satın alabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İsrail'e yönelik finansal yardımların sona erdirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Rubio, İsrail'in artık yeterli ekonomik güce ulaştığını belirterek “İsrail bizden silah alabilir ama finansman sağlamamız gerekmiyor” dedi. Trump'ın İsrail ile ilişkilerde doğrudan satış modeline geçilmesini beklediğini ifade eden Rubio, bu yaklaşımın İsrail tarafından da önerildiğini söyledi. ABD ile İsrail arasında yeni bir mutabakat zaptı için müzakerelerin sürdüğünü aktaran Rubio, bazı silah sistemlerinde ortak üretim modeline geçilebileceğini de belirtti.