KYK yurt ücretleri iade edilecek! Afetzede öğrencilere KYK desteği

KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücretler iade ediliyor. Ayrıca depremzede öğrenciler hiçbir ücret ödemeyecek. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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