Gazze'de insani kriz derinleşiyor! Kızılhaç'tan acil yardım çağrısı: "Aileler barınaklarını kaybediyor"

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de kış şartları, yerinden edilen Filistinlilerin yaşam mücadelesini daha da ağırlaştırıyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), şiddetli yağış, sel ve fırtına nedeniyle ailelerin tek sığınağı olan çadırların kullanılamaz hâle geldiğini açıkladı. Filistin Kızılayı ekiplerinin yetersiz kaynaklarla yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten federasyon, Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.