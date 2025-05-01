01 Mayıs 2025, Perşembe
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Kütahya 4,2’lik deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bölgede büyük deprem beklemiyorum
Kütahya'da saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Simav ilçesi olan sarsıntı, 10,66 kilometre derinlikte gerçekleşti. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarırken canlı yayında depremi yorumlayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bölgede büyük deprem beklemiyorum” dedi.