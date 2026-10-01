Kürşad Zorlu’dan Meclis’te kritik mesajlar: Milletimiz müsterih olsun, kararlı adımlar atılıyor
TBMM yeni yasama yılına başlarken gözler Başkan Erdoğan’ın Meclis Genel Kurulu’nda vereceği mesajlara çevrildi. AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yeni anayasa çalışmaları, fon krizinde yürütülen soruşturma, mağduriyetlerin giderilmesi ve “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zorlu, suç teşkil eden fiillere müsamaha gösterilmeyeceğini belirtirken Meclis’te izleme komisyonu kurulacağını açıkladı.