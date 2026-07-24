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Özgür Özel'in cuma namazı çıkışında tekmeli arbede

CHP'den istifa eden Özgür Özel'in cuma namazı çıkışında destekçileri ile tepki gösterenler arasında tekmeli arbede yaşandı.

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