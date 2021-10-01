01 Ekim 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Küresel güç dengelerini değiştiren anlaşma! Fransız siyaset bilimci Saint-Prot A Haber’de değerlendirdi
ABD, İngiltere ve Avustralya'nın kurduğu yeni pakt, Avrupa'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki Asya Pasifik'te savunma alanında kurulan yeni ortaklık neden tepkilerin odağında? Bölgede yaşanan gelişmeleri nasıl yorumlamak gerekiyor? Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un özel röportajı...