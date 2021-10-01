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Küresel güç dengelerini değiştiren anlaşma! Fransız siyaset bilimci Saint-Prot A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 01.10.2021 12:17
ABD, İngiltere ve Avustralya'nın kurduğu yeni pakt, Avrupa'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki Asya Pasifik'te savunma alanında kurulan yeni ortaklık neden tepkilerin odağında? Bölgede yaşanan gelişmeleri nasıl yorumlamak gerekiyor? Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un özel röportajı...
Küresel güç dengelerini değiştiren anlaşma KÜRESEL GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİREN ANLAŞMA
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