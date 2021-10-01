Küresel güç dengelerini değiştiren anlaşma! Fransız siyaset bilimci Saint-Prot A Haber’de değerlendirdi

"AVRUPA'DA 'BİRLİK' DİYE BİR ŞEY YOK"

Fransa bu ittifakın kurbanı oldu. Fransa, ne İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir parçası ne de Anglosakson. Aynı zamanda bazı Avrupa ülkeleri, Fransa'ya karşı oynuyor. Mesela Almanya. Yunanistan ya da İtalya gibi Çin ile iyi ilişkileri olan ülkeler de var. Bu da bize aslında Avrupa Birliği diye bir şeyin var olmadığını gösteriyor. Fransa, kendi hükümetinin jeopolitik kararsızlığının kurbanı oldu.