22 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kurdaki sert düşüş sonrası gözler otomobil piyasasına çevrildi! Sıfır otomobil fiyatı ne kadar düşecek?

Kurdaki sert düşüş sonrası gözler otomobil piyasasına çevrildi! Sıfır otomobil fiyatı ne kadar düşecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2021 14:31
Kurdaki düşüş sonrası gözler son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasına çevrildi. Kurdaki düşüşün otomobil fiyatlarına ne kadar yansıyacağı merak ediliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan Ticaret Odası Motorlu Taşıtlar Meclis Üyesi Ziya Alp Gülan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan böyle müjdeledi!
Başkan Erdoğan böyle müjdeledi!
Sıfır otomobil fiyatı ne kadar düşecek?
Sıfır otomobil fiyatı ne kadar düşecek?
Yeni program amacına ulaşmıştır
"Yeni program amacına ulaşmıştır"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan: Başaramayacaksınız!
Başkan Erdoğan: Başaramayacaksınız!
Türkiye dünden bugüne neler yaşadı?
Türkiye dünden bugüne neler yaşadı?
Memura ek zam ne kadar olacak?
Memura ek zam ne kadar olacak?
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
ABD’li diplomata suçüstü
ABD'li diplomata suçüstü
Canlı yayında siyasilere çağrı!
Canlı yayında siyasilere çağrı!
Durmuş Yılmaz’a sert tepki
Durmuş Yılmaz'a sert tepki
Meclis’te döviz tartışması!
Meclis’te döviz tartışması!
Daha Fazla Video Göster