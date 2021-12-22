22 Aralık 2021, Çarşamba
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Kurdaki sert düşüş sonrası gözler otomobil piyasasına çevrildi! Sıfır otomobil fiyatı ne kadar düşecek?
Kurdaki düşüş sonrası gözler son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasına çevrildi. Kurdaki düşüşün otomobil fiyatlarına ne kadar yansıyacağı merak ediliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan Ticaret Odası Motorlu Taşıtlar Meclis Üyesi Ziya Alp Gülan değerlendirdi.