04 Eylül 2023, Pazartesi
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Kuraklıktan Van Gölü’nü etkileniyor! Van Gölü'nde çekilme nedeniyle eski iskele ortaya çıktı
İran'da Urumiye Gölü tuz çölüne dönüştü. Kuraklıktan Van Gölü de etkileniyor. Van Gölü'ndeki çekilme nedeniyle eski iskele ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu değerlendirdi.