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Kuraklıktan Van Gölü’nü etkileniyor! Van Gölü'nde çekilme nedeniyle eski iskele ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 04.09.2023 16:54
İran'da Urumiye Gölü tuz çölüne dönüştü. Kuraklıktan Van Gölü de etkileniyor.  Van Gölü'ndeki çekilme nedeniyle eski iskele ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr.  Faruk Alaeddinoğlu değerlendirdi.
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