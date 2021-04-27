Kuraklık uydu fotoğraflarıyla belgelendi! Göller Yöresi’nde kuraklığın nedeni ne?

İç Andolu'da 'Göller Yöresi' olarak bilinen bölgedeki su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü. Kuraklığın boyutu 36 yıl boyunca çekilen uydu fotoğraflarıyla da gün yüzüne çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İbrahim Alayont'un konuğu olan Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Bülbül değerlendirdi. Ali Bülbül, "Yüzey suları ve yeraltı suları birbiriyle ilişki halindedir ve birbirlerine beslerler. Her havzada insan faaliyetleri bağlı olarak göllerde su azalmasına yol açıyor. Bireysel olarak buna karşı yapabileceğimiz suyu iktisatlı kullanmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN