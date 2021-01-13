13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kura çekimi sonuçları belli oldu! Menemen'de AK Parti'li başkan dönemi

Kura çekimi sonuçları belli oldu! Menemen'de AK Parti'li başkan dönemi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2021 15:25
Güncelleme:13.01.2021 15:38
İzmir'in Menemen İlçesi Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, 'zimmet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanması üzerine başkanvekilinin belirlenmesi için yapılan kura çekimini Cumhur İttifakı'nın adayı Aydın Pehlivan kazandı. Pehlivan, belediye başkanlığı binası önünde partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Detayları A Haber Muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Menemen'in CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 1 Mart 2019'da göreve geldi. Aksoy, 'Zimmet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma üzerine İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Geçen Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Bunun üzerine Belediye Başkan Vekilliği görevine CHP'li Deniz Karakurt getirildi.

Başkanvekilliği için yapılan kura çekimine ise AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde gerçekleştirilen kura çekiminin usule aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Bunun üzerine, İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına yaptığı itirazı reddetti. Bu gelişme üzerine 4 Ocak Pazartesi günü, Menemen Meclisi, başkan vekilini belirleyecek kura çekimi gündemiyle gerçekleştirildi. Ancak Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılamadı. Kura çekimi, 7 Ocak'a ertelendi. Son Belediye Meclisi toplantısında da CHP, iptal edilen kura çekiminin yenilenmesi için üst mahkemenin kararının beklenmesini istedi. AK Parti ise kura çekiminin yapılmasında ısrar etti. Sonuç alınamayınca kura çekimi ertelendi. İzmir Valiliği bunun üzerine 12 Ocak'ta kura çekimi yapılmasını kararlaştırdı.

CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

Menemen Belediyesi'nin dün yapılan Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda yapılan yoklama sonucunda 16 meclis üyesinin toplantıya katıldığı tespit edildi. Bugün de meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 22'nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 10'ncu maddesi uyarınca belediye başkanvekili tarafından kura çekimi üçüncü kez ertelendi. Meclis, kura çekimi için bugün tekrar toplandı. Yapılan kura çekiminden Cumhur İttifakı'nın adayı Aydın Pehlivan, başkanvekili olarak çıktı. Pehlivan, partililer tarafından belediye binası önünde coşkuyla karşılandı.

Menemen'de AK Parti'li başkan dönemi
Menemen'de AK Parti'li başkan dönemi
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu karikatür zatın...
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu karikatür zatın...
Başkan Erdoğan'dan seçim açıklaması: Tekrar kazanacağız
Başkan Erdoğan'dan seçim açıklaması: Tekrar kazanacağız
Lice'de PKK operasyonu
Lice'de PKK operasyonu
Tuma Çelik iddianamesinin ayrıntıları
Tuma Çelik iddianamesinin ayrıntıları
Virüsü onlar mı üretti?
Virüsü onlar mı üretti?
Financial Times Türkiye'yi manşetine taşıdı
Financial Times Türkiye'yi manşetine taşıdı
CHP'den Demirtaş'a ziyaret
CHP'den Demirtaş'a ziyaret
İP'e şok! Mahkemeden iptal
İP'e şok! Mahkemeden iptal
HDP'li 9 vekile Kobani fezlekesi
HDP'li 9 vekile "Kobani" fezlekesi
Selçuk Bayraktar'dan Telegram'a özel paylaşım! İşte Akıncı PT-3'ün o anları
Selçuk Bayraktar'dan Telegram'a özel paylaşım! İşte Akıncı PT-3'ün o anları
El Bab yeniden kuruluyor
El Bab yeniden kuruluyor
Daha Fazla Video Göster