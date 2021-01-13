Kura çekimi sonuçları belli oldu! Menemen'de AK Parti'li başkan dönemi

İzmir'in Menemen İlçesi Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, 'zimmet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanması üzerine başkanvekilinin belirlenmesi için yapılan kura çekimini Cumhur İttifakı'nın adayı Aydın Pehlivan kazandı. Pehlivan, belediye başkanlığı binası önünde partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Detayları A Haber Muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Menemen'in CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 1 Mart 2019'da göreve geldi. Aksoy, 'Zimmet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma üzerine İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Geçen Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Bunun üzerine Belediye Başkan Vekilliği görevine CHP'li Deniz Karakurt getirildi.

Başkanvekilliği için yapılan kura çekimine ise AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde gerçekleştirilen kura çekiminin usule aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Bunun üzerine, İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına yaptığı itirazı reddetti. Bu gelişme üzerine 4 Ocak Pazartesi günü, Menemen Meclisi, başkan vekilini belirleyecek kura çekimi gündemiyle gerçekleştirildi. Ancak Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılamadı. Kura çekimi, 7 Ocak'a ertelendi. Son Belediye Meclisi toplantısında da CHP, iptal edilen kura çekiminin yenilenmesi için üst mahkemenin kararının beklenmesini istedi. AK Parti ise kura çekiminin yapılmasında ısrar etti. Sonuç alınamayınca kura çekimi ertelendi. İzmir Valiliği bunun üzerine 12 Ocak'ta kura çekimi yapılmasını kararlaştırdı.

CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI



Menemen Belediyesi'nin dün yapılan Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda yapılan yoklama sonucunda 16 meclis üyesinin toplantıya katıldığı tespit edildi. Bugün de meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 22'nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 10'ncu maddesi uyarınca belediye başkanvekili tarafından kura çekimi üçüncü kez ertelendi. Meclis, kura çekimi için bugün tekrar toplandı. Yapılan kura çekiminden Cumhur İttifakı'nın adayı Aydın Pehlivan, başkanvekili olarak çıktı. Pehlivan, partililer tarafından belediye binası önünde coşkuyla karşılandı.