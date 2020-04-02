Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber canlı yayınında duyurdu! İşte turizm sezonunun açılacağı tarih |Video

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, A Haber canlı yayınında Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, "Ramazan Bayramı yeni sezonun başlaması için yeni tarih olabilir diye öngörüyoruz. Önce yangını söndürmemiz, sonra soğutmamız gerekiyor." dedi.

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları şöyle;

TURİZM SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan Bayramı yeni sezonun başlaması için yeni tarih olabilir diye öngörüyoruz. Önce yangını söndürmemiz, sonra soğutmamız gerekiyor. Mayıs sonunda sezon başlar. Haziran içinde kapılar yavaş yavaş açılır diye düşünüyoruz. Haziran sonuna kadar netleşecektir.



"SAĞLIK ALTYAPISININ GÜÇLÜ OLMASI BİZİM İÇİN AVANTAJ"

Mart, nisan, mayıs ayında ciddi bir kayıp olacak. Sezonun uzayacağı yönünde bir görüş hakim. Yurt dışından CEO'lar ile görüştüm. Yabancı tur operatörleri Türkiye'ye seyahat için talepler aldıklarını söylüyorlar. Şehir hastanelerinin buradaki önemine dikkat çekiyorlar.

Sağlık altyapısının güçlü olması bize avantaj sağlıyor. Batılı turistler Türkiye'nin sağlık altyapısına güveniyor.







"BELKİ HEDEFİMİZİ GEÇEMEYECEĞİZ AMA..."

Bu işte en hızlı düzelen biz olacağız. Bir çıkış olacak ise en hızlı çıkışı biz yapacağız. Belki hedefimizi geçemeyeceğiz ama toparlayacağız. 2021, 2022'de telafi edeceğiz.

"DERGİLERDEN TANITIMA BAŞLADIK"

Dergiler üzerinden tanıtım yapıyoruz. Dergi satışları çok ciddi sayıda artmış. Ona devam ediyoruz. Hızlı tanıtım için sosyal medya ve televizyonu kullanmak lazım. Dijital medyayı aktif bir şekilde kullanıyoruz.



"HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÇOK HIZLI HAREKETE GEÇTİ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı burada çok hızlı harekete geçti. Bizim önceliğimiz devletin alacaklarının ötelenmesiydi. Vergiler olsun, SGK primleri olsun, krediler olsun ötelendi. Turizm sektöründe bu 1 yıla kadar ertelenebiliyor. Yeni krediler devreye alındı. Turizm firmalarının tamamı bundan yararlanabiliyor.

"AVANS SİSTEMİ DEVREYE ALINDI"

Biz de seyahat acenta finansmanını devreye soktuk. Acentalar avans ödemesi yapıyorlar. Hava trafiği ve turizm durunca burada sıkıntıya girildi. Otellerin acentalara ödemesi için bir finansman oluşturduk. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bey ile konuştuk. Kendisi yardımcı oldu. Pazartesi'den itibaren başlatıyoruz başvuruları. Oteller, acentalardan aldıklarını bu finansmandan yararlanarak geri ödeyebilecekler.

"ASKIDAKİ PERSONELLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE DAHİL OLDU"

Çalışma Bakanlığı ile iki gün boyunca çalıştık. Askıdaki personeller kısa çalışma programına dahil edildiler.



Oteller, askıdaki personellerini geri çağırsın. Onlar için kısa çalışma ödeneğine başvursunlar. Bakanlık sitesinden başvuru yapılabiliyor.

"TİYATROLAR VE SİNEMALAR İÇİN YENİ ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Özel tiyatrolar ve sinemalar için 2019-2020 destek paketindeki taahhütler kaldırıldı. Yeni bir destek paketi üzerinde de çalışıyoruz.

SANAL MÜZE AÇIKLAMASI

Sanalmuze.gov.tr'yi hayata geçirdik. Müzelerle de sınırlı kalmadık. Etkin kütüphane gibi, konuşan kütüphane gibi, e-kitap gibi uygulamaları da okuyucuya açtık. Bakanlığımız arşivinde bulunanları Youtube üzerinden yayınlamaya başladık.

2020 PATARA YILINDAN BEKLENTİ NE?

Her şeyden önce Göbeklitepe yılı olsun, Patara yılı olsun ilan edince büyük destek veriyoruz. Patara için de büyük bütçe ayırdık. Sezon geç açıldığında gerekirse Patara yılını uzatırız. Patara'nın hakkını Patara'ya veririz. Göbeklitepe yılı ilan edilince ziyaret sayısı 7 kat arttı.

15 bin yıllık biz kazı bulduk. Karahantepe, Göbeklitepe gibi bir tapınak. Aynı mantıkla yapılmış. Yaş olarak 3 bin yıl daha eski. Bu şehir de gün yüzüne çıkarılıyor.