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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy A Haber'e konuştu: Bu yıl turizm geçen yılın üzerinde olacak

A Haber
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Giriş: 21.04.2021 17:22
Güncelleme:21.04.2021 17:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede alınan kararları, turizm sezonundaki beklentileri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Bakan Ersoy, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirlere uyarsak hızlı bir şekilde turizmdeki eski günlerimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede alınan kararları, turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar uzatılma kararını ve bu yıl turizm sezonundaki beklentileri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNECEĞİZ"

Bakan Ersoy, toplantıda çok hızlı bir şekilde karar alınmasının önemine dikkat çekerek "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan ricada bulunan Bakan Ersoy, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirlere uyarsak hızlı bir şekilde turizmdeki eski günlerimize döneceğiz. Bu yıl iç turizm geçen seneye göre daha hareketli olacak, vaka sayılarının inmesiyle birlikte ise dış turizmden de rezervasyon taleplerinin artacağını ön görüyoruz. Geçen yıla oranla bu sezonu daha üst sevilerde tamamlayacağız." dedi.

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