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Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan o isimleri tek tek açıkladı

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Giriş: 20.12.2023 15:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ödül alan isimleri tek tek açıklarken ödül töreninde katil İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama da değindi. Erdoğan "Yapabilecek olan Gazze'deki katliamı engellemiyor. Anlı şanlı devlet yönetimleri vahşi saldırılar karşısında eli kolu bağlı durması insanlık adına utanç verici." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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