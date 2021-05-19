Külliye'de gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle ‘Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." dedi. İsrail'in Filistin saldırılarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Herkesin gözü önünde, çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor. Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız. Böyle konuşmasın diyorlar, zulme alkış mı tutayım? Zulme var gücümüzle karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Mazlumlar için bedel ödemek gerekiyorsa öderiz." diyerek ABD'ye yanıt verdi.