19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Külliye'de gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Külliye'de gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2021 15:49
Güncelleme:19.05.2021 15:57
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle ‘Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." dedi. İsrail'in Filistin saldırılarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Herkesin gözü önünde, çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor. Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız. Böyle konuşmasın diyorlar, zulme alkış mı tutayım? Zulme var gücümüzle karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Mazlumlar için bedel ödemek gerekiyorsa öderiz." diyerek ABD'ye yanıt verdi.
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye yanıt!
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye yanıt!
CHP'de Kılıçdaroğlu anketi
CHP'de Kılıçdaroğlu anketi
İsrail yaptığımız en iyi yatırım
"İsrail yaptığımız en iyi yatırım"
Türk Yahudi Toplumu’ndan ABD’ye yanıt!
Türk Yahudi Toplumu’ndan ABD’ye yanıt!
İzmir’de art arda 2 deprem
İzmir’de art arda 2 deprem
Mehmetçik yola çıktı
Mehmetçik yola çıktı
İmamoğlu yine kriz çıkardı! 19 Mayıs'ı da boş geçmedi
İmamoğlu yine kriz çıkardı! 19 Mayıs'ı da boş geçmedi
19 Mayıs öncesi facianın önüne geçildi
19 Mayıs öncesi facianın önüne geçildi
Lise öğrencileri dikkat: Bunu yapmayanın bir yılı yanar!
Lise öğrencileri dikkat: Bunu yapmayanın bir yılı yanar!
Perde arkasını A Haber'de anlattılar
Perde arkasını A Haber'de anlattılar
Koronavirüs vaka haritası güncellendi
Koronavirüs vaka haritası güncellendi
Adana Büyükşehir'e tel örgü suçlaması
Adana Büyükşehir'e tel örgü suçlaması
Daha Fazla Video Göster