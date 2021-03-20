Kulaklık kullanımı kulağa zarar verir mi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Kulak içi ve kulak üstü çeşitleri bulunuyor. Her yaşta kullanılıyor. Son dönemde ise kablosuz kulaklıklar yaygınlaştı. Uzmanlar ise uyarıyor. Özellikle kulak içi kulaklıkların uzun süreli kullanımı işitme kaybı ve enfeksiyona neden oluyor. Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı Mehmet Mazhar Çelikoyar A Haber’e özel değerlendirmede bulundu.