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10.02.2020

Küfürbaz Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Meclis Üyesi'ne skandal sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturumu sırasında AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu ile arasında geçen diyalog esnasında İmamoğlu, Aşıkkutlu'ya küfür etti. Küfür sonrası AK Partili meclis üyeleri İmamoğlu'nun özür dilemesi gerektiğini aksi takdirde Meclis'i terk edeceklerini belirtti.

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