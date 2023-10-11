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Kudüs’te çatışma var mı? Sokaklarda son durum ne? Bölgede hareketlilik var mı?

A Haber
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Giriş: 11.10.2023 09:25
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları cumartesi gününden beri devam ediyor. Bölgede çok sayıda sivil kayıpları var ve Gazze yerler bir olmuş durumda. A Haber savaşın en sıcak anlarını ekrana getiriyor. Kudüs’te bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu yaşanan gelişmeleri ve son durumu canlı yayında anlattı. Emine Kavasoğlu, “Bugüne şu an için sakin uyandık. Ancak ilerleyen dakikalarda neler olacağını biz de bilmiyoruz. İsrail’in saldırıları hız kesmeden ara vermeden devam ediyor. İsrail, Gazzeyi haritadan silmeye çalışıyor. Cumartesi gününden beri hava saldırıları bir an olsun durmadı. Hava saldırılarında 3 bin ton civarında bomba kullandığını söyleyebiliriz. Gece boyu süren saldırılardan sonra gün ağırınca yaşanan durum ortaya çıkıyor. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ablukada devam ediyor. 260’sı çocuk, 230’su kadın tam 950 kişi hayatını kaybetti ve 5 bine yakın yaralı var.” dedi.
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