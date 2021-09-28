Küçükçekmece'den sonra Bağcılar'daki yurt inşaatı da yarım kaldı! İBB yurt inşaatlarını neden durdurdu?

İstanbul Küçükçekmece'de öğrenci yurdu inşaatını tamamlamayan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, Bağcılar'da da içerisinde öğrenci yurdunun da bulunduğu gençlik merkezi inşaatını durdurduğu ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı değerlendirdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın açıklamaları:

"Seçimlerden sonra yaklaşık 2,5 yıldır Bağcılar'da sadece bir tane projeye yeni başladılar diğeri bekliyor. Süreç itibariyle üniversite öğrencilerimizin yurt problemini dile getirenler maalesef devam yurt projesini bile durdurdular.

2,5 yıla yakındır hiçbir iş yapılmayan bir projenin önündeyiz ve bu proje büyük bir proje. Bitmek noktasına yaklaşmış bir proje ve burada 344 öğrenci barınacaktı. Burada otoparkı olan ve büyük bir gençlik merkezi olan bir yerdi.

Biz bu duran projeleri yapmak istiyoruz ve bunu buradan duyuruyoruz. Eğer bize devredilirse biz bunları kısa sürede bitirir ve hizmete açarız."