Krizleri çözen ülke: Türkiye! “Somaliland” krizi için Türkiye devrede

Türkiye, Somali ile Etiyopya arasında "Somaliland" üzerinden çıkan krizin çözülmesi için devrede. Somali ile Etiyopya'nın dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi. Sorunun çözümü için mutabakat metni imzaladı. İki ülke de sorunun çözümüne olumlu katkı veren Türkiye'ye teşekkür edildi. İkinci tur görüşmeleri ise 2 Eylül'de Ankara'da yapılacak.

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