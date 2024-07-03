03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Kritik zirvede gözler Başkan Erdoğan'da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılmak için Astana'ya gidecek olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Gündemde ise "Suriye ile ilişkiler" başta olmak üzere birçok başlık yer alıyor. A Haber ekibinden Özkan Özcan ayrıntıları aktardı.