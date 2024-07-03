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Kritik zirvede gözler Başkan Erdoğan'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 09:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılmak için Astana'ya gidecek olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Gündemde ise "Suriye ile ilişkiler" başta olmak üzere birçok başlık yer alıyor. A Haber ekibinden Özkan Özcan ayrıntıları aktardı.
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