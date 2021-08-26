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Kripto parada bir vurgun daha! Thodex'in ardından bu kez de Dogecoin: 1500 kişiyi 1 milyar lira dolandırdı

DHA
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Giriş: 26.08.2021 18:07
Kripto para dünyası, Thodex vurgununun ardından bu kez de Dogecoin dolandırıcılığıyla gündemde. Dogecoin madenciliği adı altında sistem kuran Turgut V. ve beraberindekiler, bin 500 kişiden yüksek kar vaadiyle topladığı 1 milyar TL'lik Dogecoin ile kayıplara karıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen dev soruşturma kapsamında Turgut V.'nin de aralarında bulunduğu 3'ü örgüt lideri olmak üzere 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Mağdurlardan Türkmenistanlı Ecem Ashyrova, 10 milyon TL zararı olduğunu söyleyerek, "Herkes mağdur oldu,  ben daha çok mağdurdum. Hiçbir şekilde ekmek param dahi kalmamıştı. Bütün paramı yatırım için kullanmıştım. Adam sistemi kapattıktan sonra intihara kalkışan arkadaşlar oldu" dedi.
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