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KPSS tekrarlanacak mı? Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması: Problemli bir durum var gibi gözüküyor

A Haber
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Giriş: 03.08.2022 13:22
ÖSYM'nin pazar günü yaptığı KPSS sınavındaki 20 sorunun, bir yayınevinin kitapçığındaki sorularla aynı çıkmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de hareket geçti. Müfettişler, KPSS sorularına ilişkin iddialarla ilgili bugün ÖSYM'ye gidecek. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ise yaptığı açıklamada "Problemli bir durum var gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. Süreç nasıl işleyecek? A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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