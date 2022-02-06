06 Şubat 2022, Pazar
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Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan'la ilgili sosyal medyada çirkin paylaşımlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında savcılık harekete geçti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada Derya Büyükuncu'nun da adı geçiyor. İşte detaylar...