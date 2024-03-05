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''Köstebek-2'' operasyonunda 7 gözaltı

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Giriş: 05.03.2024 12:06
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi Mossad'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
’’Köstebek-2’’ operasyonunda 7 gözaltı
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