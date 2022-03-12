Kosova Başbakanı A Haber'de! Kurti: Rusya'nın işgalini ilk günden kınadık

Kosova Başbakanı Albin Kurti Antalya Diplomasi Forumu’nda A Haber'in sorularını yanıtladı. Kurti, "Cesaret ve direniş gösteren Ukrayna halkının yanındayız. Bu savaş Batı Balkanlar’da gördüğümüz savaşa benziyor. Rusya'nın saldırılarına karşı açık ve katı olmalıyız. Putin bir savaş başlatmanın ötesinde bu savaşı yaymaya da hazır. Başkan Biden’ın masaya oturtmak için bunu yapmak istiyor. " dedi.

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