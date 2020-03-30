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Koronavirüs nedeniyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı | Video
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında erteleme olacak mı sorusuna yanıt verdi. Öte yandan Bakan Ziya Selçuk “30 Nisan’dan sonra plan ne?” sorusuna da cevap verdi.
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