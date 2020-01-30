Koronavirüs (coronavirus) için aşı geliştirildi mi? Takılan maskeler virüsten koruyor mu? Uzman isim A Haber'de yanıtladı
Çin'de ortaya çıkan dünyayı tehdit eden koronavirüs (coronavirüs) ile ilgili A Haber'e açıklamalarda bulunan Yale Üniversitesi Doç. Dr. James Shepherd virüs ile ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.
"BİLİM İNSANLARI ÖZEL TANI KOYMA TESTİ GELİŞTİRDİ"
Doç. Dr. James Shepherd:"Çin'de ortaya çıkan yeni korona virüs, üst solunum yollarında hastalığa yol açıyor. Çin'in Vuhan kentindeki bir pazarda hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülüyor. Bunun Sars ya da Mers virüslerinden daha şiddetli olup olmadığı bilinmiyor. Fakat onlara göre daha az şiddete sahip gibi görünüyor. Enfeksiyona engel olabilecek bir aşı bulabilmek için çaba harcanıyor ancak bu virüsün aşılanması zordur. Yani bu virüse karşı hızlı bir şekilde aşı geliştirip geliştiremeyeceğimiz net değil. Antibiyotikler virüslerde bir etki göstermiyor. Bu virüsle hastalanan birisinin tedavisi destekleyici bakıma dayanıyor. İyi haber ise bilim insanları çok hızlı bir şekilde özel bir tanı koyma testi geliştirdi. Hastadan alınan örnekle yeni korona virüsü tespit edilebiliyor." ifadelerinde bulundu.
Virüsün kaynağının Çinlilerin vahşi hayvanları tüketmesi olduğunu belirten Shepherd: "Çin'in geride bıraktığımız son 10 yılda çok sayıda yeni enfeksiyonun kaynağı olmasının nedeni farklı vahşi hayvanları tüketmeleridir. Onları satabilmek için marketlerde tutuyorlar. Bu yerlerde de, virüslerin insana geçmesi için gerekli unsurlar bulunuyor. SARS virüsü de tıpkı bu şekilde insanlara geçmişti." şeklinde sözlerini noktaladı.
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