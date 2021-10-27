Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bilim Kurulu’nun gündeminde neler var?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca'nın başkanlığındaki toplantıda vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek. Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek. Duruma göre, alınması gereken tedbirler üzerinde konuşulacak. Aşılama çalışmaları da toplantının gündemindeki en önemli başlıklardan biri olacak. Aşılananların oranının arttırılması için atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantının ardından saat 18.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca internet üzerinden açıklama yapacak.

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