Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Yeni önlemler alınacak mı?

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplandı. Kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Peki yeni tavsiye kararları alınacak mı? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayında detayları aktardı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.

Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılıyor.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşülecek.

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayında detayları aktardı:



BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

"Şu saat dilimi ile koronavirüs Bili Kurulu toplantısı başlamış durumda. Normalde Sağlık Bakanlığı bu toplantıları çarşamba günü gerçekleştiriyordu ancak çarşamba günü Meclis'te olacak bütçe görüşmeleri nedeniyle 2 gün öne çekilmiş durumda bu toplantı. İlerleyen saatlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçecek ve toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunacak.

YENİ EK TEDBİRLER ALINACAK MI?

Tedbirler kapsamında video konferans yönetimi ile gerçekleştiriliyor bu toplantı. Özellikle önümüzdeki süreçte yeni tedbirler olacak mı? Bu toplantıdan çıkacak karar önemli çünkü vaka sayıları 3 binin üzerinde seyretmekte. Dün 3.200'ün üzerindeydi. Bu noktada tedbirler olacak mı? Geride bıraktığımız günlerde 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlamalar, sigara kısıtlaması bilindiği üzere... Bazı noktalarda "içilmeyecek" denildi. Yine bazı işletmelerin özellikle önümüzdeki süreçte havalar daha da soğuyor vatandaşlar bir noktada oturacaksa daha kapalı mekanlar tercih ediliyor. Saat 22.00'den sonra bazı iş yerleri kapanmak zorunda. Kafe ve restoran gibi... Bu hususta yeni ek tedbirler olacak mı? Kritik toplantı sonrası açıklanacak.