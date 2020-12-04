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Koronavirüs aşısı ilk kimlere yapılacak? Meslek grupları belirlendi

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Giriş: 04.12.2020 10:57
Güncelleme:04.12.2020 11:33
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ederken aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşılama çalışmaları için önceliğin kimlere verildiği belirlendi. 28 Şubat’a kadar öncelikle sağlıkçılar, polisler, askerler, kuryeler, taksiciler gibi meslek gruplarına aşı yapılacak.

Aşılama çalışmalarının 4 aşamada yürütüleceğinin açıklanmasının ardından gözler aşı takvimine ve yüksek riskli meslek gruplarının belirlenmesine çevrildi. 1'inci aşamada yer alan öncelikli grupların 11 Aralık-21 Ocak, 2'nci gruptakilerin 22 Ocak-28 Şubat, 3'üncü gruptakilerin 1 Mart-30 Nisan arasında, geri kalanların da 1 Mayıs'tan itibaren aşılanmaları hedefleniyor.

2021'in 3'üncü çeyreğine kadar 60 milyonun üzerinde vatandaşın aşılanması planlanıyor. İlk iki aşamada öncelikli olarak aşılanması gereken meslek grupları belirlendi.

Bu kapsamda sağlık çalışanlarıyla birlikte güvenlik güçleri, öğretmenler, arama kurtarma ekipleri, kuryeler, toplu taşıma hizmeti yapanlar, cenaze ve defin işlemi sorumluları, uçuş personelleri, bakıcılar, taksi şoförleri, otel ve konaklama sektörü çalışanları, kuaförler ve cezaevi memurları öncelikli olacak.

Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları tarafından incelemeler yapılacak. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanması halinde aşının erken kullanımına izin verilecek.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Yerli aşılarımız nisanda devreye girerse toplumumuzun büyük bir kesimini aşılayacağımızı umuyorum" dedi.

BAKAN KOCA BEŞ KENTE DİKKAT ÇEKTİ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 5 ildeki vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Bakan Koca, "Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakârlık sınavımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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