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Korku… Dehşet… Ve bombalar! İnsanlık tarihinin en kanlı savaşı

A Haber
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Giriş: 06.08.2023 16:03
21. yüzyılı değiştiren İkinci Dünya Savaşı... 1945'te ABD'nin attığı bir bomba o günden sonra herşeyi değiştirdi. İlki Hiroşima'ya ikincisi ise 73 yıl önce bugün Nagazaki'ye atıldı. İstediği ülkede istediği planları devreye sokmak için dünyanın gözü önünde önce katliamı başlattı üst akıl sonra da o katliamları oturup köşesinden seyretti. İşte bir savaş ve bir bomba ile tümden değişen dünya tarihi...
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