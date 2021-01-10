Körfez'de yeni oyun kurucu Katar mı?

Suudi Arabistan ve katar arasında üç buçuk yıl süren kriz sona erdi. Sınır kapıları açıldı. Peki körfezde kriz nasıl başlamıştı? Suudi Arabistan ve BAE nerede hata yaptı? 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan anlaşma ne anlama geliyor? Katar bölgenin oyun kurucu gücü haline nasıl geldi? Tüm bu soruların yanıtı analiz haberimizde...

Suudi Arabistan ve katar arasında üç buçuk yıl süren kriz sona erdi. Sınır kapıları açıldı. Peki körfezde kriz nasıl başlamıştı? Suudi Arabistan ve BAE nerede hata yaptı? 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan anlaşma ne anlama geliyor? Katar bölgenin oyun kurucu gücü haline nasıl geldi? Tüm bu soruların yanıtı analiz haberimizde...