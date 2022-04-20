20 Nisan 2022, Çarşamba
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Kopya site tuzağına dikkat! Sahte tatil siteleriyle dolandırıcılık
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tatil rezervasyonları için internette aramalar yoğunlaştı. Turizmde hareketliliğin başlamasını fırsat bilen dolandırıcılar bu kez 'sahte internet sitesi' yöntemiyle ortaya çıktı. Uzmanlar da "düşük fiyatlı paket tur veya otel fiyatları" konusunda tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.