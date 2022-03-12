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Köpeklerden kaçarken yola atlayan kız öldü! Yaşam mücadelesini kaybetti

A Haber
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Giriş: 12.03.2022 09:57
Isparta'da sokak köpeklerinden kaçarken korkuyla yola atlayan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'ya araç çarpmıştı. Üniversite öğrencisi Rabia, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Benzer kazayı yaşayan Antalya'daki küçük Mahra için de doktorların umudu kalmadı.
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